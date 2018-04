Americké námořnictvo zavedlo do služby první námořní dron, vše je na něm přísně tajné

O plavidle o hmotnosti 140 tun a délce 40 metrů, se neví téměř nic. Námořnictvo vše tají. „Vše co vám mohu prozradit, je že Sea Hunter vznikl ve spolupráci DARPY a námořnictva a je to kolosální světový úspěch,“ odpověděl na otázku CNBC na plavidlo viceadmirál Nevin Carr. DARPA je zkratka pro Agentura ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty, která se podobnými technologickými výzvami zabývá.

Konstrukce plavidla trvala devět let. Americké námořnictvo mělo na svou dobu velmi vysoké požadavky. Loď měla vyvinout rychlost 27 uzlů, tedy 46 kilometrů v hodině. Měla by být schopna zachytit torpéda, vést protiponorkový boj a ničit objekty z moře. Sea Hunter byl hotov v roce 2016. Po dvou letech zkoušek byl konečně převeden do služby.

Námořníci se zdají být jeho výkony nadšeni. „Loď je integrální součástí námořnictva,“ popisuje svoji vizy v knize Armády nikoho: Anonymní zbraně a války budoucnosti bývalí armádní Ranger Paul Scharre, „Bude operovat v Pacifiku, Středozemí Perském zálivu a všude bude moci ničit nepřátelské ponorky, aniž by byly ohroženy životy posádek.“ Jiný námořník si pochvaluje, „Je jako by přiletěla z budoucnosti.“

To co daňového poplatníka potěší především je cena. Jedna loď vyjde na 20 milionů dolarů. Pro srovnání torpédoborec třídy Arleigh Burke vyjde na 1,6 miliardy USD. Den na moři u dronu bude stát 15000-20000 dolarů. Den na moři u torpédoborce vyjde na 700 000 dolarů. Americké námořnictvo začalo vloni se stavbou druhé bezposádkové lodi. Do služby by měla vstoupit za rok. To zda je to skutečně revoluce ve válčení ukáže až čas.