Islámský stát se snaží vyvolat v Africe uprchlickou vlnu do Evropy, varuje OSN

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

„Snaží se ničit úrodu a brát lidem zbytky toho, co mají,“ varuje pro The Guardian David Beasley, hlava Světového potravinového programu OSN, „Spojili se s místními extrémisty, jako jsou Boko Haram nebo místní Al-Káidou. Chtějí vyvolat další migrační vlnu.“ Tu by poté, podle Beasleye, využili k infiltraci Evropy a rozpoutání vlny teroru.

„Evropané si myslí, že mají problém, když je destabilizovaný stát velikosti Sýrie o 20 milionech obyvatel a přichází pár milionů uprchlíků. Počkejte, až se povede teroristům destabilizovat státy Sahelu, kde žije 500 milionů lidí,“ předpovídá Beasley, „Svět by se měl probudit a situaci řešit.“

Sahel není však jediné místo, kde se situace hroutí a hrozí chaos. Přestože od roku 2016 se příjmy Světového potravinového programu OSN zvýšily ze 1,9 na 3 miliardy dolarů, nestačí to. „Pro uprchlíky ze Sýrie v Turecku, Jordánsku a Libanonu potřebujeme 1,38 miliardy dolarů pro tento rok. Schází nám 340 milionů,“ Nejhorší situace je v Libanonu. Jak tvrdí Beasley, je země před zhroucením a humanitární katastrofou.

A jsou tu i jiné regiony a země: Somálsko, Irák, Jemen, Jižní Súdán nebo Nigerie. A ve všech těchto zemích působí islamisté. Část obyvatel vyženou, čímž způsobí chaos. Zbytek pak bezostyšně okrádají o úrodu. Mnoha lidem pak nezbývá nic jiného, než se k nim přidat. „Často slýchám od žen, že jejich manželům nezbývalo nic jiného než se k islamistům přidat. Neměli co jíst,“ uzavírá pro The Guardian Beasley.