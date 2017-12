Odplata za diskriminaci žen. Tunisko zakázalo přistávání letadel z Emirátů

Hororový scénář: Co by se stalo, kdyby Spojené státy napadly KLDR?

Rozhodnutí Tuniska se týká všech leteckých společností SAE, oznámilo dnes tuniské ministerstvo dopravy. Před dvěma dny SAE zakázaly tuniským ženám letět na území Emirátů, případně ho využít k tranzitu.

Podle agentury AFP vyvolalo opatření SAE velké pozdvižení v tuniských sdělovacích prostředcích. Aktivisté ho označili za diskriminační a rasistické, informuje BBC. Emiráty dnes jako důvod uvedly blíže neupřesněné bezpečnostní obavy.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyzývá občany při cestách do Tuniska k maximální obezřetnosti, doporučuje vyhýbat se místům s velkou koncentrací osob, individuálnímu cestování po zemi a nočnímu cestování mimo nejdůležitější silniční trasy.

Důrazně se nedoporučuje cestovat do oblastí kolem hranic s Alžírskem a Libyí, do horských oblastí guvernátů Kasserine a Kef, ve kterých pravidelně probíhají vojenské antiteroristické akce. Dále české ministerstvo nedoporučuje cestovat do oblasti měst Siliana, Kairouan a Kasserine, do pouštní zóny jižně od linie Bir Rijm Maatoug – Borj Bourguiba – Ben Guerdan a do horské oblasti na severozápadě Tuniska.