Z hřiště do prezidentského úřadu. Volby v Libérii vyhrál bývalý nejlepší fotbalista planety Weah

V hlasování získal 61,5 procent hlasů, uvedla dnes podle agentury Reuters volební komise s tím, že sečteno bylo 98 procent volebních lístků.

Jednapadesátiletý Weah, který se do voleb hlavy státu zapojil již potřetí (před šesti lety se chtěl stát viceprezidentem), tak porazil třiasedmdesátiletého Josepha Boakaie, který 12 let vykonával funkci viceprezidenta.

První kolo vyhrál Weah se 38,4 procenty hlasů, Boakai získal podporu necelých 29 procent voličů.

Weah, který se v roce 1995 stal jediným Afričanem, jenž kdy získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu roku, ve funkci nahradí laureátku Nobelovy ceny za mír a první ženskou hlavu státu na africkém kontinentu Ellen Johnsonovou-Sirleafovou.

George Weah, který se narodil 1. října 1966, patřil k velkým fotbalovým hvězdám 90. let. Jeden z nejlepších útočníků své doby zářil v italské a francouzské lize a v roce 1995 se stal jako první a jediný africký fotbalista držitelem Zlatého míče i ocenění pro nejlepšího fotbalistu podle FIFA. Kariéru ukončil v roce 2003 ve Spojených arabských emirátech, později se dal v rodné Libérii na politiku.

Weah se narodil v ghettu na předměstí liberijské metropole a předtím, než v roce 1988 přišel do AS Monako, se živil i jako operátor v telefonní ústředně. Ve Francii Weah vyhrál s monackým týmem pohár (1991) a v dresu Paris Saint-Germain jak pohár (1993 a 1995), tak ligový titul (1994). Poté přestoupil do Milána, kde působil pět sezón, během nichž slavný AC dvakrát vyhrál nejvyšší italskou soutěž. Poslední velký titul získal v roce 2000 v anglické Chelsea, se kterou vyhrál pohár.

Už jako hráč se George Weah věnoval charitativní práci, v roce 1997 se stal vyslancem dobré vůle dětského fondu UNICEF, bojoval také proti šíření HIV. Když ve věku 37 let ukončil hráčskou kariéru, doplnil si středoškolské i vysokoškolské vzdělání a zapojil se do politiky. Na prezidenta Libérie kandidoval poprvé už v roce 2005, až ve druhém kole prohrál s Ellen Johnsonovou-Sirleafovou. Nyní ji nejspíše v prezidentském paláci vystřídá.

Do voleb liberijské hlavy státu zasáhl George Weah i před šesti lety, kdy byl neúspěšným kandidátem na viceprezidenta. Lépe se mu dařilo ve volbách do liberijského senátu v roce 2014, kdy jasně porazil prezidentčina syna ve volbách. V současných volbách s náskokem vyhrál již první kolo, když získal 38,4 procenta hlasů, zatímco pro dosavadního viceprezidenta Josepha Baoakaie bylo necelých 29 procent voličů. Ve druhém kole, které se konalo v úterý, získal Weah podle předběžných údajů 61,5 procenta hlasů.