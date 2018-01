Cizinci už nesmí adoptovat etiopské děti, tamní politici se bojí jejich zneužívání

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

K adopcím do zahraničí putovali hlavně sirotci. Addis Abeba již adopce do ciziny omezila poté, co v roce 2011 zemřela ve Spojených státech zneužitá etiopská dívenka. Nynější zákaz má podobným případům předejít, řekl mluvčí ministerstva žen a dětí.

Někteří poslanci ale upozornili, že země nemá dostatek míst v sirotčincích. Navzdory prudkému hospodářskému růstu z posledních let zůstává Etiopie v žebříčku OSN mezi 15 nejchudšími státy světa.

Z Etiopie si osvojila holčičku i Angelina Jolie. Herečka je držitelkou prestižního ocenění Oscar a která se mimo jiné angažuje jako zvláštní vyslankyně Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, si v roce 2005 osvojila několikaměsíční etiopskou holčičku Zaharu. Její babička a trojice svědků sdělila v té době soudu v Addis Abebě, že matka Zahary je mrtvá a otec neznámý.