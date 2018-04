Další uprchlická tsunami? Počet Severoafričanů, kteří chtějí migrovat, je děsivý

Touha migrovat je nejsilnější mezi mladšími severoafričany, přičemž podíl lidí ve věku 15 až 29 let toužících po migraci vzrostl ze 40 procent v roce 2016 na 46 procent v roce 2017. Téměř třetina (30 %) lidí ve věkové skupině 30 až 49 let uvedla, že by chtěla natrvalo emigrovat. V roce 2016 to bylo o šest procent méně.

Odejít chtějí čtyři z 10 severoafričanů, kteří mají dokončené vyšší či vysokoškolské vzdělávání (40 %), podobné je to i mezi lidmi se středoškolským vzděláním (39 %).Touha migrovat je naopak nejnižší mezi nejméně vzdělanými severní Afričany (25 %). Stěhovat se chtějí spíše muži (40 %) než ženy (25 %).

Nejoblíbenější destinací pro severoafričany, kteří řekli, že by chtěli natrvalo odejít ze své země, je Francie. Na druhém a třetím místě se nacházejí Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty (SAE), společnost Gallup však poznamenala, že obě země „jsou více populární mezi potenciálními migranty z Egypta než mezi migranty z jiných států severní Afriky, kteří se více zaměřují na Evropu“.

„Zvýšená touha severoafričanů k trvalému stěhování z jejich země je pochopitelná vzhledem ke stále obtížnějším ekonomickým podmínkám v regionu. I když zhruba třetina respondentů v anketě Gallupu v roce 2017 uvedla, že by chtěla migrovat, není jasné, kolik lidí skutečně odejde do jiné země. Gallup již dříve zjistil, že procento těch, kteří skutečně plánují migrovat, je podstatně nižší než procento těch, kteří by chtěli odejít,“ uvádějí výzkumníci.

„Evropské země zůstávají oblíbeným cílem mnoha potenciálních severoafrických migrantů, přestože politická atmosféra v Evropě je stále méně příznivá. Evropské vlády se pokoušely podniknout kroky k zastavení nebo zmírnění dopadu dalších velkých přílivů migrační krize. Zatím není jasné, zda by zvýšená touha severoafričanů migrovat mohla přispět k budoucí vlně migrace, přesto by to mělo potenciálně negativní ekonomické a sociální důsledky pro země v regionu, jejichž nejmladší a nejvíce vzdělaní obyvatelé stále častěji touží odejít,“ dodává Gallup.

Lídři několika evropských a afrických zemí v loňském roce uzavřely dohody s cílem zastavit tok migrantů ze severní Afriky a tranzit přes tuto oblast. Dohody zpomalily migranty, ale odsunuly krizi zpět do zemí odchodu, jako je Libye.