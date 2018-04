EU zavařila Alžírsku? Žene se na něj vlna uprchlíků ze subsaharské Afriky

Alžír - Alžírsko se připravuje na příliv uprchlíků ze subsaharské Afriky. Opatření, která přijaly evropské země, totiž komplikují uprchlíkům cestu do Evropy. Ve čtvrtek to řekl Hasán Kasímí z alžírského ministerstva vnitra. Agentura Reuters připomíná, že uprchlíkům se do cesty nejprve v roce 2016 postavila dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem a po ní pomoc EU libyjské pobřežní hlídce. Tunisku pomáhá bránit ve vyplutí lodím s migranty Itálie.