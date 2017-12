Pentagon má vážný problém. Americký generál nešetří kritikou

Šokující předpovědi pro rok 2018. Co zahýbe finančním prostředím?

"Pentagon pohřbil důkazy o 125 miliardách dolarů v byrokratickém balastu," cituje analytik loňské novinové titulky. Dodává, že pouze kacíř by se odvážil zpochybnit potřebu auditu na americkém ministerstvu obrany, ale takový audit přesto může být jen Pyrrhovým vítězstvím, protože náklady by mohly převýšit přínos.

Ministerstvo spolupracuje, připouští Spoehr. Připomíná, že nedávno - po letech příprav - oznámilo svou připravenost podstoupit finanční audit, přičemž rozpočtový tajemník Pentagonu David Norquist ujišťoval, že je důležité, aby Kongres a Američané měli důvěru ve schopnost obranného resortu vynaložit efektivně každý dolar daňového poplatníka, a tak by se každoroční audity měly stát každoroční praxí.

Pentagon podle bývalého generála zajisté odvedl tvrdou práci, aby se dostal do této fáze. Zároveň je třeba ujistit se, zda nákladné a pracné každoroční finanční audity dle obecně přijímaných účetních principů vyústí v lepší fungování amerického ministerstva obrany, zdůrazňuje Spoehr s tím, že to není zdaleka jisté. Dodává, že Pentagon žene do auditu především Kongres, který dlouho hořekuje nad tím, že obranný resort nikdy auditem neprošel, přičemž v letech 1990 a 2010 byla schválena legislativa, podle níž musí celkový audit v Pentagonu proběhnout ve fiskálním roce 2018.

"Od té doby volení představitelé zřídka promarní příležitost zdůraznit důležitost takového auditu," píše bývalý generál. Jako příklad uvádí senátora Chucka Grassleyho, který nedávno poukázal na údajný hluboký vnitřní odpor Pentagonu vůči poskytnutí svých účetních knih, zatímco senátoři již v dubnu sdělili ministru obrany Jamesi Mattisovi, že pouze zřetelný audit může poskytnout účinnou obranu před zpronevěrou, plýtváním a zneužívání prostředků.

Spoehr přiznává, že to zní racionálně, avšak ptá se, jaká bude cena. Odkazuje na Davida Norquista, podle něhož bude ke každoroční kontrole potřeba "malá armáda" 1200 auditorů, aby se prověřilo každé zákoutí rozsáhlé pentagonské byrokracie a jen v roce 2018 bude takový audit stát závratných 847 milionů dolarů (18 miliard korun). To je dle analytika hodně na ořezaný rozpočet Pentagonu, jelikož jde o sumu, za níž jde pořídit například osm stíhaček F-35.

Pentagon není firma

"Proč tak draze?" pokládá řečnickou otázku generál. Vysvětluje, že firemní audity se řídí jistými standardy a v případě Pentagonu nejde jen o účetní knihy, ale také o kontrolu každého záznamu o majetku, vybavení a objektu, kterých jsou miliony, přičemž zahrnují i zastaralá bojová vozidla či tanky z druhé světové války, navíc je třeba ověřit data v osobních složkách - například oddací a rodné listy - a prověřit tisíce dalších záznamů a systémů.

Takový audit je větší než jakákoliv jiná kontrola, jelikož se týká globálního resortu a více než dvou milionů osob, a proto bude drahý i časově náročný a v mnoha případech duplikuje již fungující vnitřní kontrolní mechanismy Pentagonu, tvrdí Spoehr. Ptá se tedy, proč ho vlastně realizovat. Poukazuje, že americké firmy ze zákona procházejí každoročním pečlivým auditem, aby si potenciální investoři na kapitálových trzích mohli ověřit čísla ve finančních zprávách, ale ministerstvo obrany není firma a tato potřeba odpadá.

Za možná nejdůležitější aspekt označuje analytik fakt, že finanční audity nepředstavují nejlepší způsob pro odhalení neefektivity, plýtvání a podvodů a pro daný účel existují lepší metody, například zdůvodňování všech rozpočtových výdajů, audity úniků, dobrý management a neustálé zlepšování těchto technik. Navíc, ty americké společnosti, které nemusejí audity ze zákona procházet, se jim většinou vyhýbají, jelikož daná kontrola jen málokdy vyústí v omezení plýtvání či podvodů, které by přesáhlo její náklady, doplňuje Spoehr.

Američtí daňoví poplatníci mají právo věřit, že Pentagon funguje poctivě a efektivně, ale v době, kdy se stav amerických ozbrojených sil zhoršuje a těžce se hledají adekvátní finance, zanedbává se údržba a šetří se municí, není možné dovolit si audit za 847 milionů dolarů, od něhož se očekává přinejlepším mírné zlepšení, deklaruje vysloužilý generál. Nabádá proto Kongres a ministerstvo obrany, aby spolupracovaly na méně nákladném řešení, které přinese důvěru v hospodaření Pentagonu. "Začátkem by mělo být určení, které klíčové prvky auditu je třeba realizovat a jak při takovém úsilí ušetřit peníze," uzavírá Spoehr.