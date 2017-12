Lidstvu hrozí katastrofa? Astronaut NASA prozradil, co viděl ve vesmíru

— Autor: EuroZprávy.cz

NÁZOR – Mark Kelly poprvé letěl do vesmíru na palubě raketoplánu Endeavour v roce 2001, o deset let později velel stejnému stroji na jeho závěrečné misi, přičemž šlo o jeho čtvrtý a prozatím poslední let do kosmu. Americký astronaut v komentáři pro server CNN konstatuje, že pozorovat naši planetu, majestátnou modrou kouli v temnotě vesmíru, je dechberoucí a zdůrazňuje, že alespoň zatím nemá lidstvo kam jinam jít.