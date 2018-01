Kampaň #MeToo je jen předehra? To hlavní teprve přijde, zní z Británie

Dopad předčil očekávání

Mezi těmi, kterých se obvinění týkají, jsou herci, ředitelé, politici, televizní hvězdy, přičemž jejich počet, stejně jako počet omluv roste, píše britský deník. Dodává, že odhalení predátorského sexuálního chování hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina a následná kampaň #MeToo měly dopad, jaký ženy, které proti němu vznesly obvinění, nikdy nepředpokládaly a mnoho mocných osob musí nyní čelit důsledkům svého jednání.

Kampaň je podle editorialu důležitá a podnětná ze dvou dalších důvodů: Předně, počet svědectví vyvrací myšlenku, že je třeba odstranit jedno "shnilé jablko" a vše bude v pořádku, jelikož se ukazuje, že problém je rozšířený a strukturální. Zadruhé, vlna dodala odvahu ženám, aby se postavily chování, které dosud tiše snášely.

"Ženy jsou alespoň slyšet. Ale jaké ženy?" ptá se renomovaný server. Soudí, že otázka, s níž #MeToo konfrontuje lidi se týká nejen genderu, ale také rasy a třídního postavení a jde o to, kdo je slyšet, komu se věří a komu se dostane zadostiučinění.

Za zmínku stojí samotná fráze "me too", deklaruje The Guardian. Připomíná, že mnozí ji připisují herečce Alysse Milanové, která rozpoutala lavinu na sociálních sítích, ale byla to černoška Tarana Burkeová, kdo poprvé tato slova použil, aby upozornila na rozsah zneužívání - podobně jako se zapomíná, že právě černošské americké dělnice formovaly americké zákony o sexuálním obtěžování.

Povaha celebrit, médií, role sociálních sítí a rasové preference vrhly světlo jedním směrem a ve stínu ponechávají mnoho těch, kteří nesou nejtěžší břemeno, kritizuje prestižní server. Odkazuje na zprávu společnosti TUC z loňského roku, podle níž více než polovina žen zažila v práci sexuální obtěžování, ale čtyři pětiny ho nenahlásily, přičemž veřejná diskuze se touto zkušeností zabývá relativně málo.

"Co znamená #MeToo pro ženy, které čelí dodatečné diskriminaci a zneužívání coby barevní lidé? Co ženy v továrnách, v pečovatelských domech či dodávkových službách?" klade otázku editorial. Poukazuje, že mnoho žen je zaměstnáno na dobu určitou, nejsou organizované v odborech, případně pracují v odvětvích, kde je vedoucí může jednoduše připravit o práci, či obtěžující muž představuje klienta společnosti, pro níž oběť pracuje.

Žádná žena by neměla trpět - ať společensky, ekonomicky či profesionálně - za vzepření se tomu, kdo ji obtěžuje, deklaruje britský deník. Zdůrazňuje, že je mnohem těžší se ozvat, pokud je v sázce nejen vaše kariéra, ale též schopnost platit nájem či živit děti; navíc je pravděpodobnější, že terčem se stane právě taková žena, jejíž situace si je sexuální predátor vědom.

Běh na dlouhou trať

Agentura EU pro základní práva tvrdí, že ženy s časově omezeným či nepravidelným pracovním kontraktem jsou více ohrožené sexuálním obtěžováním, připomíná The Guardian. Konstatuje, že upozaďování těchto otázek nepředstavuje jen problémem pro feministky, jak někteří tvrdí, ale jde naopak o odraz skutečnosti, že feminismus není imunní vůči vnějším společenským silám.

Feminismus podle liberálního deníku nicméně může být součástí řešení a ženy se stanou silnějšími, pokud se budou vzájemně podporovat - stejně jako Burkeová a Milanová požadují lepší chování vůči všem ženám a vyzývají k změně hesla #MeToo v #HerToo (z "já také" na "ona také", pozn. redaktora). Toto demonstrovaly hispánské zemědělské dělnice ve společném dopise hollywoodským postavám, které na problém upozornily, a popsaly svou zkušenost s obtěžováním ze strany těch, kteří mají možnost ohrozit jejich ekonomickou, fyzickou či psychickou bezpečnost, dodává editorial.

"Tato solidarita je obzvláště důležitá, když začíná protireakce. Mnoho lidí chce otočit list, někteří protože si neuvědomují význam hutí, jiní přesně z důvodu, že chápou jeho důsledky," píše renomovaný server. Zdůrazňuje, že již nyní ženy platí za to, že promluvily, a v mnoha diskuzích se opomíjí základní otázka - tedy jak se k ženě chovat na pracovišti - a spíše se řeší jak naložit s pachateli, aniž by se bral zřetel na tresty, kterým byly vystaveny oběti.

Kampaň #MeToo se podle prestižního deníku ukázala jako silná, ale přesto nedokáže vyřešit všechny problémy, na něž upozornila, z pohledu některých žen vyřeší jen málo, přičemž některé její aspekty se stávají samy o sobě problémem. Vždy šlo jen o začátek a práce na skutečně efektivní, široké a trvalé změně bude dlouhá, pomalá, nepompézní a vyčerpávající, očekává The Guardian. Dodává, že nepůjde pouze o upozorňování, ale zavádění zákonů a opatření i posilování ekonomického statutu žen.

Bude tak záležet na opatřeních, jakým je například nová mezinárodní směrnice o násilí a obtěžování na pracovišti, o níž momentálně jedná Mezinárodní organizace práce OSN, míní britský server. Dodává, že největší naděje na úspěch spočívá v schopnosti zabývat se potřebami všech žen.