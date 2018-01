Záhada kolem 11. září: Kdo stál za teroristickým útokem? Objevily se nové důkazy

Pít či nepít aneb Co obsahuje instantní káva?

Právníci na federálním soudu v Manhattanu dnes uvedli, že i přes nový zákon, kterým Kongres umožňuje vymáhat právo na Saúdské Arábii, nemá žalující strana důkazy. Již v roce 2016 byla soudní řízení proti Saúdské Arábii zamítnuta, dokud nebyl přijat zákon, který soudní líčení umožňuje.

Arabští právníci napsali, že Kongres "nedal pověření žalobcům k tomu, aby postupovali soudně proti Saúdské Arábii bez věrohodných tvrzení a příslušných důkazů na podporu svého případu". Žalující strana požaduje za účast při teroristickém činu nespecifikované odškodné.

Archivy amerického okresního soudu v Manhattanu představují Saúdskou Arábii jako klíčového hráče ve financování teroristické organizace Al-Káida, a to od jejích počátků až do osudného 11. září, kdy teroristé zabili v New Yorku, Washingtonu a Pensylvánii na 3 tisíce lidí.

Soud prohlásil, že prostřednictvím několika saúdských vládních neziskových organizací - zdánlivě vybírajících peníze za charitu - vysocí představitelé Saúdské Arábie posílali skrytě miliony dolarů teroristickému uskupení.

Stížnost žalobců se odvolává na článek deníku New York Post, který informoval o zaplacení dvou Saúdů studujících ve Spojených státech saúdskoarabskou ambasádou v roce 1999. Peníze byly určeny na let z Phoenixu do Washingtonu a měl být podle obžaloby přípravou na akci o dva roky později.

"Dlouho jsme tvrdili, že mezi Al-Káidou a náboženskými složkami vlády Saúdské Arábie existovaly dlouhodobé a úzké vztahy. To je další důkaz našeho tvrzení," uvedl hlavní právník obžaloby Sean Carter.

Jak píše server News, 15 z 19 mužů, kteří unesli v roce 2001 čtyři letadla, byli Saúdové. Zpráva Komise z 11. září však neobjevila "žádný důkaz, že saúdská vláda jako instituce nebo přední saúdští úředníci individuálně financovali" útoky al-Kajdy.

S odkazem na dokumenty FBI rodiny zavražděných tvrdí, že saúdští studenti Muhammad al-Kudhajín a Hamdan al-Šaláví byli ve skutečnosti "agenty v síti saúdského království působící ve Spojených státech" a rovněž součástí teroristického spiknutí.

Stejně jako někteří únosci letadel měli být trénování v táborech Al-Káidy. A zatímco žili v Arizoně, měli mít pravidelný kontakt s jedním z hlavních únosců a vůdců saúdské odnože Al-Káidy, jenž je v současnosti uvězněn v Guantanámu.

Minimálně jeden z nich se podle informací serveru News snažil znovu vstoupit na americkou půdu měsíc před útokem, ale vstup mu byl odepřen, jelikož se objevil na seznamu potenciálních teroristů.

Kudhajín i Šaláví pracovali pro saúdskou vládu, od které dostávali peníze. První jmenovaný pracoval pro Ministerstvo pro islámské záležitosti, zatímco druhý byl "rovněž dlouholetým zaměstnancem saúdskoarabské vlády". Oba byli v době svého pobytu podle všeho v pravidelném kontaktu se saúdskými úředníky.