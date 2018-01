Mexičan s nejdelším penisem je lhář, tvrdí lékaři. Zjistili, co skutečně ukrývá pod obvazy

Aktualizováno 7.1.2018, 22:04 — Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Mexičan Roberto Esquivel Cabrera už několik let tvrdí, že má nejdelší penis na světě. Opakovaně odmítal podstoupit jakýkoliv lékařský zákrok, který by zredukoval velikost jeho chlouby – a to i přesto, že kvůli ní skončil v invalidním důchodu. Jak se teď ukázalo, Cabrera oklamal celý svět.