Islámský stát má novou zbraň. Účinky mohou být devastující, varuje expert

Uvedené území zahrnovalo klíčová velká města jako Mosul, Fallúdža a Tikrít v Iráku či Rakka v Sýrii, zatímco dnes IS ovládá jen řídce osídlené části pouště na obou stranách syrsko-irácké hranice, poukazuje odborník. Dodává, že navzdory zmenšujícímu se území však IS nadále mává černou vlajkou agrese, namísto bílého praporu kapitulace, přičemž se mu nejefektivněji daří na internetu, který využívá k propagaci překroucených náboženských názorů, náboru bojovníků, podněcování teroristických útoků a podpoře rozvratu a chaosu.

"Bitva proti IS nebude vyhrána, dokud nebude poražen v kybernetickém kolbišti," varuje právník. Odkazuje na slova prozatímní ředitelky Národního protiteroristického centra Lory Shiaové, která začátkem prosince v Senátu prohlásila, že zmenšování území kontrolovaného IS se neprojevuje v úměrném úbytku schopnosti organizace podněcovat k teroristickým útokům.

K porážce virtuálního chalífátu IS musí USA a jejich spojenci přijít se dvěma oddělenými, ale provázanými strategiemi, soudí Heiman. Za první z nich označuje porážku internetové propagandy organizace a jejích náborových operací, včetně využívání kyberprostoru k podněcování útoků ve fyzickém světě.

Odborník odkazuje na názor analytiků Andrewa Byerse and Tary Mooneyová, podle nichž bude k takovému úkolu nutná úzká spolupráce a sdílení informací mezi americkými vládními agenturami, včetně Národní bezpečnostní agentury, Kybernetického velitelství, Národního protiteroristického centra, CIA a různých složek ministerstva obrany. "Čelit propagandě IS bude vyžadovat především kreativitu - a experty plynně ovládající jazyk a dialekty, sofistikované kulturní znalosti a důvtip na sociálních sítích," doplňuje Heiman.

Nutná bude také spolupráce soukromého sektoru, která v některých ohledech již začala, přičemž Facebook a Twitter nyní odstraňují materiály IS a mažou navázané účty, poukazuje právník. Míní, že tyto technologické firmy však budou muset zajít dále a sdílet informace o účtech, z nichž se šíří propaganda organizace, zatímco americká vláda musí na oplátku poskytnout těmto firmám školení a výcvik, který jim umožní lépe hlídat nenávistné a nebezpečné zprávy.

Svět již zaplatil vysokou cenu

Druhá strategie se musí zaměřit na schopnost IS provádět kybernetické útoky na internetovou infrastrukturu, konstatuje expert. Připomíná, že loni v červnu skupina sympatizující s IS zvaná Team System Dz napadla web ohijského guvernéra Johna Kasiche a nahrála na něj vzkaz: "Miluji Islámský stát...Budeš hnán k odpovědnosti, Trumpe, ty a všichni tví lidé, za každou kapku krve prolitou v muslimských zemích."

V listopadu pak došlo k útoku na švédské rozhlasové stanice, kde údajně zněla píseň "Pro Alláha", kterou IS nabádá lidi, aby se k němu přidali, poukazuje Heiman. Dodává, že podle některých analytiků jsou tyto události jen jistou formou kybernetických graffiti a IS dle jejich názoru nemá kapacity, aby na internetu páchal větší paseku.

"Problematičnost tohoto pohledu spočívá v tom, že je riskantní posuzovat předchozí výkony jako ukazatel budoucích schopností," varuje právník. Zdůrazňuje, že IS nás chce zničit a svět již zaplatil vysokou cenu, když předpokládal, že jde o pouhou "teroristickou juniorku".

Ačkoliv IS a jeho stoupenci možná nepředstavují tak sofistikovanou kybernetickou hrozbu jako KLDR či Rusko, získání schopnosti páchat kybernetickou destrukci vyžaduje nástroje, které je ve srovnání se zbraněmi hromadného ničení snadnější získat a naopak pro tajné služby těžší vystopovat, píše Heiman. Doplňuje, že pokud nepřítel usiluje o vaši porážku, musíte předpokládat, že získá prostředky, aby toho dosáhl.

Spojené státy musejí aktivně sledovat, identifikovat a mařit pokusy IS využívat kybernetické nástroje k páchání škod, apeluje expert. Vysvětluje, že dvě výše uvedené strategie řeší odlišné hrozby, vzájemně se posilují - rozkládání verbovacího propagandistického úsilí IS zablokuje přístup organizace k lidským zdrojům, financím a kybernetickým nástrojům, zatímco zamezování kybernetickým útokům IS omezí jeho atraktivitu pro možné sympatizanty. "Selhání každé z těchto strategií může být devastující," obává se právník.