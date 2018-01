Trumpovo duševní zdraví? Prezidenta čekají lékařské testy

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

Před vyšetřením prezident odrazil zpochybňování svého duševního zdraví vzkazem na Twitteru, že "nebude shledán chytrým, nýbrž geniálním, a to konstantně velmi geniálním", parafrázuje washingtonský deník. Konstatuje, že šéf Bílého domu chovající se více jako prezident, by měl o svém duševním a fyzickém stavu říct jiná slova.

Předně by Trump měl připomenout, že v 70 letech se stal nejstarším mužem, který kdy složil svou první prezidentskou přísahu, nabádá editorial. Dodává, že ačkoliv je Trump přesvědčen o své dobré kondici, měl by připustit oprávněnost obav veřejnosti o své zdraví, především za situace, kdy média informují o jeho stravovacích a spánkových zvyklostech a kdy jeho vlastní slova z předvolební kampaně, že by mohl shodit pár kilogramů, mohou přispívat k jistému znepokojení.

Dny, kdy americký prezident mohl před veřejností skrývat své zdravotní problémy, dokonce i ty závažné, oprávněně minuly, měl by dle prestižního serveru přiznat Trump. Rovněž by měl připustit, že Američané mají právo vědět, zda má jejich prezident dostatek energie na to, aby zůstal soustředěný během dlouhých pracovních dnů a jaké jsou šance, že závažný zdravotní problém naruší výkon jeho funkce v nadcházejících letech.

"S ohledem na vyhrocené napětí s jadernými zbraněmi disponující Severní Koreou a mnoho dalších globálních problémů Američané také potřebují vědět, že jejich prezident, který má celkovou kontrolu nad rozsáhlým jaderným arzenálem naší země, má jasnou mysl," pokračuje Washington Post. S odkazem na spekulace o duševním zdraví Ronalda Reagana během jeho druhého funkčního období, které se objevily dříve, než mu byla tragicky diagnostikována Alzheimerova choroba, Trump by podle deníku měl spoluobčany ujistit, že v jeho případě nejsou takové obavy na místě.

Trump není výjimečný

George W. Bush, který zastával prezidentský úřad v mnohem mladším věku než Trump, rovněž procházel sérií testů lékařského týmu a zveřejňoval jejich detailní výsledky, připomíná renomovaný server. Dodává, že Trump dluží veřejnosti stejnou, ne-li větší míru transparentnosti.

Lékařské zprávy jsou ze zákona důvěrné, a Trump se proto může rozhodnout výsledky - celé, či jejich část - veřejnosti neposkytnout, přiznává vlivný deník. Prezidenta však nabádá, aby si uvědomil, že není běžný občan, jeho zdraví je veřejnou záležitostí, a tak se zavázal zveřejnit celou dokumentaci, ať už bude výsledek jakýkoliv, včetně informací o veškerých lécích, které mu lékaři mohou předepsat.

S ohledem na Alzheimerovu chorobu svého otce a svůj věk by měl šéf Bílého domu trvat na testu své duševní bystrosti a jeho výsledky rovněž zveřejnit a toto opakovat každý následující rok, míní Washington Post. Trump by pak měl zároveň projevit vůči Američanům stejný respekt jako jeho předchůdci, držet se dlouhodobé tradice a spolu s výsledky lékařských testů zveřejnit i svá daňová přiznání z posledních dvou dekád.

"Prezidenti zveřejňující svou daňovou historii jsou nadstranickou normou, která má význam," zdůrazňuje editorial. Vysvětluje, že dává Američanům možnost nahlédnout, jak prezident spravuje své soukromé záležitosti a jaký potenciální střet zájmů mu hrozí.

Uvedené tradice existují podle prestižního serveru z dobrých důvodů. Trump by měl tedy přiznat, že ve srovnání s osobami, které dříve zastávaly úřad amerického prezidenta, není nikterak výjimečný, a proto si nezaslouží žádné výjimky ze zaběhnutých očekávání, uzavírá Washington Post.