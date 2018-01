Kongres USA horečně hledá kompromisní řešení migrační reformy

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

Podle agentury AP je na obou stranách patrná ochota ke kompromisu, i když na řešení mají kongresmani nejspíš velmi málo času.

Migrační novelou chce Trump vyřešit čtyři základní problémy: stavbou zdi chce posílit ochranu hranice s Mexikem a hodlá vyřešit osud 800.000 mladých přistěhovalců bez práva pobytu, kteří se v USA ocitli jako děti. Hodlá rovněž omezit „řetězovou migraci," vyvolanou spojováním rodin přistěhovalců, a zrušit vízovou loterii a vydávání takzvaných zelených karet.

Plán chce prezident uskutečnit ve dvou krocích - v prvním by mělo jít o ochranu hranic a řešení osudu mladých přistěhovalců, ve druhém, pozdějším by měly přijít na řadu obecnější záležitosti.

O reformě v Bílém domě se sice mluví dlouho, na dosažení kompromisní smlouvy má ale Kongres čas nejspíš jen do 19. ledna. V té době totiž vyprší lhůta platnosti zákona o financování vládních úřadů, k jehož prodloužení republikáni nezbytně potřebují hlasy demokratů. Ti trvají na tom, že bez dohody o programu DACA, tedy o zachování pobytových práv mladých přistěhovalců, pro další financování vlády ruku nezvednou. Podle serveru Politico by to pro republikánskou vládu v roce kongresových voleb znamenalo pohromu.

I republikáni ale mají své podmínky. Výměnou za zachování programu DACA se domáhají slibu demokratů, že budou souhlasit s posílením jižní hranice. Plán vybudování zdi zatím demokraté šmahem odmítají, ale projekt má své oponenty i v řadách konzervativních republikánů. Někteří z nich označují Trumpův projekt za vyhazování peněz.

Prezident a jeho spojenci tak musejí počítat nejen s ústupky vůči demokratům, ale i s kompromisem ve vztahu k ultrakonzervativním republikánským poslancům sdruženým ve sněmovní frakci Freedom Caucus. Ti zatím všeobecnou migrační reformu nechtějí.