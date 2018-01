Obří skandál v Bílém domě? Herečka filmů pro dospělé prý dostala zaplaceno za mlčení o styku s Trumpem

Migrantům se nelíbí kvalita potravin a špatná hygiena. Vydali se na protest do ulic

Napsal to dnes list The Wall Street Journal s odvoláním na anonymní osoby obeznámené s transakcí. Právník Michael Cohen, který působil téměř deset let jako šéf právní kanceláře Trump Organization, společnosti zastřešující Trumpův byznys, peníze Stephanii Cliffordové poukázal v říjnu 2016. Ještě předtím její právník Keith Davidson dojednal s Cohenem dohodu o tom, že žena bude o svých stycích s Trumpem mlčet.

Hvězda filmů pro dospělé známá pod uměleckým jménem Stormy Daniels, podle listu v soukromí přiznala, že ke styku s Trumpem došlo v červenci 2006, když se setkali na golfovém turnaji pro celebrity v kalifornském Lake Tahoe. V té době už byl trump rok ženatý s Melanií. O vynucený sex podle The Wall Street Journal nešlo. Podle listu není ani známo, zda Trump o dohodě a výplatě peněz věděl.

Právník Cohen newyorskému deníku řekl, že prezident Trump jakýkoli podobný kontakt s Cliffordovou popírá. V prohlášení zaslanému redakci i Cliffordová vyloučila, že by měla s Trumpem „sexuální nebo romantický poměr". Podobné pověsti jsou prý „absolutně mylné".

Agentura AP dodává, že Bílý dům označil článek listu The Wall Street Journal za „starou, recyklovanou informaci", která byla už před volbami dementována. Několik dnů před předloňskými prezidentskými volbami navíc The Wall Street Journal publikoval zprávu o tom, že bulvární list National Enquirer, který vlastní Trumpův oddaný stoupenec David Pecker, vyplatil bývalé dívce Playboye Karen McDougalové za mlčení o jejím sexuálním styku s Trumpem 150.000 dolarů.