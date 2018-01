Proč Trump nesnáší uprchlíky? Jeho exmanželka promluvila

Co se s námi děje po smrti? Mozek ještě nějakou dobu funguje

Ivana Trumpová, první manželka současného amerického prezidenta, se podělila o svoji verzi příběhu, proč Donald Trump "příliš nemusí" migranty a islám.

"Nemyslím si, že je Donald rasista. Někdy říká hloupé věci, které si ve skutečnosti nemyslí. Rasista to ale není," je přesvědčena rodačka ze Zlína, která svůj názor řekla pro britskou televizi ITV.

Podle jejího názoru mohou za všechno prezidentovi poradci. "Kolem něj krouží spousta lidí, kteří mu tu zleva, tu zprava radí, co má říkat. Je možné, že je potom z toho zmatený," myslí si žena, jejíž slova citovala i ruská agentura Interfax.

Připomeňme, že Ivana Trumpová byla v manželském svazku s Donaldem Trumpem 14 let, a to od roku 1977 do roku 1991. Trump byl jejím druhým mužem, se kterým měli tři děti. Samotná Ivana se dříve živila modelingem, po rozvodu s Donaldem Trumpem podniká.

Trumpová odpovídala na otázku ohledně rasismu amerického prezidenta v souvislosti s jeho výrokem, kdy označil země, odkud migranti přicházejí, za "špinavé díry". Vlády afrických států a Haiti chtěly od amerického státníka vysvětlení. Ten, podle portálu Izvěstija, odmítal použití takových slov.

Zároveň dodal, že se rasistou být necítí. "Ne, nejsem rasista. Já jsem ten nejmenší rasista, se kterým jste kdy dělali rozhovor," řekl pro novináře na tiskové konferenci.