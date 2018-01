Rodiče v USA věznili 13 dětí, některé byly v řetězech

Rušení stravenek? Jíme za ně už 25 let. Čeká je elektronizace a možná i konec

Někteří sousedé přitom neměli tušení, že v domě nějaké děti žijí. Vyšetřovatelé později oznámili, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by děti byly sexuálně zneužívány.

"Podmínky tam byly děsivé," řekl místní šerif Greg Fellows. Úřad sociální péče uvedl, že jeho pracovníci nikdy předtím rodinu nenavštívili.

Na situaci v domě ve městě Perris, zhruba 110 kilometrů východně od Los Angeles, upozornila policii dívka, které se podařilo utéct. Policisté byli v šoku, když zjistili, že sedm sourozenců bylo již dospělých, ačkoliv na to kvůli zanedbanému stavu nevypadali. Podobně sedmnáctiletou dívku policisté původně považovali za desetiletou.

"Oběti se zdály podvyživené a velmi špinavé," sdělila policie s tím, že sourozencům bylo od dvou do 29 let. Americká média zveřejnila fotografie, z kterých vyplývá, že v rodině bylo deset dívek a tři chlapci.

Sedmapadesátiletého Davida Turpina a jeho o osm let mladší manželku Louise Annu policie umístila do vazby s možností kauce devět milionů dolarů (téměř 188 milionů Kč). Policie později oznámila, že všechny děti jsou nejspíš biologickými potomky Turpinových. Manželé by měli stanout před soudem ve čtvrtek.