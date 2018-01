Syrští uprchlíci tvrdě pracují, jsou přínosem. Neposílejte je zpět, apelují experti

Návrat do pekla

Určit, co by Spojené státy mohly udělat pro vyřešení krize, není lehké, připouštějí odborníci. Jedna věc je však podle nich jasná: dokud bude vraždění a chaos pokračovat, americká vláda by neměla nutit Syřany ve Spojených státech k návratu to tohoto pekla.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti v březnu 2012 garantovalo dočasný ochranný statut Syřanům žijícím v USA, což jim umožňuje v zemi zůstat, dokud v Sýrii panují mimořádné a dočasné podmínky bránící syrským občanům v bezpečném návratu, připomínají Ford s Alzayatem. Dodávají, že americká vláda výnos neustále obnovovala - naposledy v roce 2016 -, čímž prodlužovala ochranu 6900 Syřanů pobývajících ve Spojených státech.

"Zprávy však naznačují, že Trumpova administrativa uvažuje o ukončení této ochrany, která má být znovu obnovena v březnu," pokračují experti. Deklarují, že poskytnutí ochrany v letech 2012 a 2016 bylo správnou věcí a správnou věcí zůstává, jelikož zuřící válka znemožňuje Syřanům bezpečně znovu nastartovat své životy ve vlasti a pje USA nemohou s čistým svědomím poslat do míst, kde budou téměř jistě čelit perzekuci.

V posledních měsících Trumpova administrativa ukončila ochranný statut desítek tisíc Haiťanů a Salvadorců, což vyvolalo značné pobouření, poukazují Alzayat a Ford. Soudí, že bez ohledu na názor na tuto otázku by prodloužení ochrany Syřanům mělo proběhnout bez debat.

Situace v Sýrii se jednoduše nezměnila natolik, aby ochrana Syřanů nyní skončila, míní odborníci. Odkazují na devastující válečné záběry - včetně mrtvých civilistů zabitých při chemických útocích, vybombardovaných škol a nemocnic či režimních mučících komor -, které jsou všudypřítomné a stávají se téměř rutinou.

"Zatímco naše vláda zaznamenala velký pokrok proti Islámskému státu, boje mezi Syřany zdaleka neskončily," varují Američané. Zmiňují poznatek svého ministra zahraničí Rexe Tillersona, že neexistuje způsob, jak efektivně usnadnit rozsáhlý a dobrovolný návrat Syřanů ze zahraničí, aniž by nejprve došlo k politickému řešení konfliktu.

"Raději se nevracejte!"

V oblastech pod Asadovou kontrolou je podle Tillersona situace ohledně dodržování lidských práv "světu notoricky známá", zdůrazňují Ford s Alzayatem. Připomínají, že v roce 2016 vyšetřovací komise OSN zaznamenala masivní a systematické násilí, včetně zabíjení vězňů v oficiálních i improvizovaných zadržovacích centrech, přičemž syrská vláda dle závěrů komise páchá i válečné zločiny, například vyhlazování, vraždění, znásilňování, mučení a vyhánění z domovů.

Přesné počty vězňů zadržovaných syrskou vládou nejsou známy, ale většina odhadů hovoří o desítkách tisíc, konstatují odborníci. Dodávají, že svět měl možnost nahlédnout do této děsivé reality, když statečný syrský vojenský fotograf jménem César zběhl s tisíci fotkami zachycujícími vyzáblá a modřinami posetá těla vězňů umučených k smrti v Asadových věznicích.

Asadův režim považuje většinu těch, kteří uprchli během konfliktu, za členy či sympatizanty opozice, tudíž není těžké dospět k závěru, že ti, kteří se vrátí, budou ve smrtelném nebezpečí, varují experti. Zmiňují náznaky ze strany syrských politiků, že na tyto osoby se bude pohlížet podezíravě a nedostane se jim férového zacházení od všudypřítomných a nemilosrdných bezpečnostních složek a spřízněných milicí.

"Těm, kdo uprchli ze Sýrie do jiné země, říkám: prosím, nevracejte se, protože i kdyby vám stát odpustil, přísahám, že my nikdy neodpustíme ani nezapomeneme. Mou radou je, aby se nikdo z vás nevracel," citují Ford s Alzayatem slova, která v září 2017, měsíc před svou smrtí, pronesl, generál Issam Zaherddín, velitel režimní Republikánské gardy v provincii Dajr az-Zaur.

Konstatování, že poslat Syřany zpět, pro ně může znamenat rozsudek smrti, není podle expertů přehnané, a proto oněch 6900 Syřanů s ochranným statutem nadále potřebuje pomoc USA. Syřané navíc zemi přispívají a obohacují ji, myslí si Alzayat a Ford. Připomínají, že jde o podnikatele, lékaře, učitele a kuchaře, kteří jsou známí svou štědrostí, pohostinností a tvrdou prací.

USA, stejně jako nikdo jiný, nedokázaly zabránit perzekuci a vyhnání milionů Syřanů, zdůrazňují experti. Deklarují, že země alespoň dokázala poskytnout malému počtu trpících dočasné útočiště a obnovením jejich ochrany může jim i světu nyní ukázat, že nadále dělá správnou věc.