Trump v poselství varoval před jadernými ambicemi KLDR, prodlouží provoz věznice v Guantánamu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Washington - Bezohledná snaha KLDR získat jaderné rakety by mohla velmi brzy USA ohrozit. Prohlásil to v úterý prezident USA Donald Trump v poselství o stavu unie. Jeho vláda prý nebude opakovat staré chyby, které "dostaly Spojené státy do této velmi nebezpečné situace".