Zpráva republikánů o vyšetřování ruského vlivu má být zveřejněna v pátek, říká zdroj z Bílého domu

Podle zdroje z Bílého domu se očekává, že zprávu zveřejní výbor pro kontrolu činnosti tajných služeb Sněmovny reprezentantů, který už s jejím zveřejněním vyslovil souhlas. Podle Reuters není jasné, zda bude zpráva upravena vzhledem k obavám týkajícím se národní bezpečnosti, na které upozornil Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Také není jasné, zda výbor pro kontrolu tajných služeb nebude muset o zprávě hlasovat znovu kvůli změnám, které v textu učinil předseda výboru Devin Nunes.

Interní zpráva vyvolává kontroverze, neboť údajně hovoří o předpojatosti FBI vůči prezidentu Donaldu Trumpovi. Demokraté navíc tvrdí, že republikáni do zprávy tajně zasahovali poté, co kongresový výbor schválil její zveřejnění.

Šéf demokratů ve sněmovním výboru pro kontrolu tajných služeb Adam Schiff v noci na dnešek přišel s tvrzením, že republikánští autoři zprávu "tajně upravili" a Bílý dům, který ji v pondělí dostal po schválení výborem, viděl jinou verzi. Podle Schiffa je proto hlasování výboru o zveřejnění zprávy neplatné a musí se opakovat.

Materiál údajně říká, že během vyšetřování údajného ruského ovlivnění prezidentských voleb v roce 2016 FBI a ministerstvo spravedlnosti zneužily své pravomoci a jsou zaujaté proti prezidentovi Trumpovi.

Zároveň roste tlak na odvolání předsedy výboru pro kontrolu tajných služeb, republikána Nunese. Vůdkyně demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová vyzvala předsedu sněmovny Paula Ryana k takovému kroku, protože podle ní Nunes jednal nečestně, když interní zprávu pozměnil. "Upoutalo teď naši pozornost, že kongresman Nunes úmyslně změnil obsah interní zprávy poté, co o ní hlasovali republikáni ve sněmovně," uvedla Pelosiová. "Toto počínání je nejen nebezpečné, je nezákonné a porušuje pravidla sněmovny," dodala politička.

S podobnou výzvou dnes přišel vůdce demokratů v Senátu Chuck Schumer. Jakékoli rozhodnutí o odvolání Nunese ale musí učinit Ryan.

Původně se uvažovalo o tom, že zpráva bude zveřejněna už dnes. I vlivný republikánský senátor John Thune dnes ale prohlásil, že zpráva by měla být nejdřív poskytnuta k prostudování senátnímu výboru pro kontrolu činnosti tajných služeb.

FBI ve středu zpochybnil nátlak republikánských zákonodárců na zveřejnění zprávy a vyjádřil "vážné obavy" týkající se přesnosti dokumentu. Úředníci ministerstva spravedlnosti uvedli, že uvolnění memoranda by mohlo ohrozit utajované informace. Podle FBI má zpráva zásadní nedostatky.

FBI odmítla říct, zda prohlášení úřadu schválil jeho ředitel Christopher Wray, kterého do funkce v červnu navrhl Trump poté, co z tohoto místa odvolal Jamese Comeyho. Ten musel opustit své místo poté, co FBI zahájil vyšetřování prezidentových spolupracovníků kvůli možné tajné spolupráci s Rusy na Trumpově předloňské předvolební kampani.