Madura svrhne vojenský převrat? Mohl by odjet na Kubu, soudí Tillerson

Podle Tillersona ve Venezuele nastane změna, Spojené státy si však přejí, aby byla nenásilná, a k převratu nevybízí. "V historii Venezuely a dalších latinskoamerických zemí se často stává, že armáda nastolí změnu, a to v případě, že situace je velmi špatná a vedení země už nedokáže lidu sloužit," řekl ve čtvrtek Tillerson na Texaské univerzitě.

"Maduro by měl dodržovat ústavu," zdůraznil americký ministr zahraničí a dodal, že pokud to pro venezuelského prezidenta bude příliš náročné, tak "určitě má přátele na Kubě, kteří by mu mohli darovat hezkou haciendu na pláži".

Maduro čelí kritice nejen z USA ale i z EU či okolních latinskoamerických zemí, které Madurův režim mnohdy označují za diktaturu. Prezident země stižené hladem a ekonomickou krizí šíří teorii, podle níž spiknutí vedené Američany usiluje o jeho svržení. Koncem roku například Caracas vyhostil brazilského velvyslance.

Madurovými lidmi ovládané Ústavodárné shromáždění nedávno rozhodlo o vypsání prezidentských voleb na duben. Vláda tak obešla demokraticky zvolený parlament, kde má většinu opozice. Nejvyšší soud poté ve čtvrtek 25. ledna zamezil opoziční koalici, aby do voleb postavila společného kandidáta.