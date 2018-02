Trump odtajnil zprávu s kritikou FBI při vyšetřování ruské kauzy

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Trump dnes novinářům v Bílém domě řekl, že zprávu odtajnil a poslal ji zpět do Kongresu. Kongres se zveřejněním souhlasí.

"Myslím, že je to ostuda, co se děje v této zemi..hodně lidí by se mělo stydět," řekl Trump novinářům, když se ho ptali na obsah zprávy. Trump ji označil za "hroznou". Americký prezident se ke zprávě vyjádřil už dnes na svém twitteru v několika komentářích. Mimo jiné obvinil vyšetřovatele FBI a ministerstvo spravedlnosti, že při vyšetřování nadržovali demokratům.

Ve zprávě se podle uniklých informací prý tvrdí, že během vyšetřování údajného ruského ovlivnění prezidentských voleb v roce 2016 FBI a ministerstvo spravedlnosti zneužily své pravomoci a jsou zaujaté proti prezidentovi Trumpovi. FBI taková obvinění odmítá.