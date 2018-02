Vlak v USA jel po špatné koleji, došlo k tragické srážce. Dva mrtví, 110 zraněných

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Obě oběti železničního neštěstí pracovaly pro společnost Amtrak, které osobní vlak patří. Po kolizi s nákladním vlakem společnosti CSX vykolejila lokomotiva a několik vagonů osobní soupravy, která jela z New Yorku do Miami. V soupravě bylo osm členů posádky a asi 140 pasažérů.

zdroj: YouTube

"CSX byl na trati, kde měl být," řekl jihokarolinský guvernér Henry McMaster. Nehoda se odehrála v úseku železničního překladiště, kde se hlavní trať větví. Vlak Amtraku podle guvernéra narazil do nákladní soupravy rychlostí 95 kilometrů v hodině. McMaster dodal, že vyšetřovatelé musí nyní zjistit, proč jel osobní vlak po špatné koleji.

Mnozí cestující v době neštěstí spali a probudil je až náraz. Pasažér Derek Pettaway v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že bylo ihned jasné, že vlak do něčeho narazil a vykolejil. Podobně se vyjádřil i další cestující Elliot Smith, který hluk srážky přirovnal k výbuchu plynové nádrže. "Bylo to velmi hlasité, okamžitě jste věděli, že je to špatné," řekl.