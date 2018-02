Co ve skutečnosti odkrývá republikánská zpráva o FBI? Odpověď Vás možná překvapí

— Autor: -jrh / EuroZprávy.cz

Washington - Pokračující kauza údajných ruských zásahů do amerických prezidentských voleb se nyní dostává do překvapivé a na americké politické scéně nevídané fáze. Americký prezident Donald Trump dal souhlas k odtajnění interní zprávy sepsané republikány, podle které FBI a ministerstvo spravedlnosti při vyšetřování této kauzy překročily své pravomoci. Kritika FBI ze strany republikánů je ojedinělá z toho důvodu, že FBI vždy hodnotově i institucionálně pod republikánskou stranu. Střelba do vlastních řad tak odhaluje hloubku změn, kterými prošla současná republikánská strana za Trumpova prezidentství.