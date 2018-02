Tajná zpráva demokratů o ruské kauze má být zveřejněna, na tahu je Trump

Jak je to s uprchlíky v Česku? Je třeba říct pravdu, míní europoslanec Niedermayer

Uvedl to demokratický kongresman Adam Schiff. Konečné rozhodnutí o zveřejnění je nyní v rukou prezidenta Donalda Trumpa, čas na posouzení má do pátku.

Opoziční demokraté se k tomuto kroku rozhodli, protože nesouhlasili s republikánským výkladem ruské kauzy. Vládnoucí republikáni ve svém stanovisku kritizovali FBI a ministerstvo spravedlnosti USA kvůli údajné zaujatosti proti volební kampani nynějšího prezidenta a obviňovali je ze zneužití pravomocí.

Zveřejnění republikánského stanoviska výbor odsouhlasil minulý týden. Trump je schválil minulý pátek a konstatoval, že dokument ho plně očistil.

Jak poznamenala agentura Reuers, pokud by prezident nyní odmítl zveřejnění demokratického stanoviska, mohlo by to vyvolat spory mezi Bílým domem a Trumpovými republikánskými stoupenci v Kongresu na jedné straně a demokraty a kontrolními a bezpečnostními složkami na straně druhé.