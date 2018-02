Bannon se k výpovědi v Kongresu nemá, demokraté hrozí stíháním

Lidé v práci lenoší. Proč si to firmy nechávají líbit?

Šéf demokratické frakce ve Sněmovně reprezentantů Adam Shiff dnes pohrozil Bannonovi stíháním za pohrdání parlamentem, pokud při slyšení nebude vypovídat.

Bannon do svého jmenování Trumpovým poradcem působil jako šéf extremistického a xenofobního serveru Breitbart News. Trump ho překvapivě přizval do svého týmu hned po volbách v roce 2016, ale loni v srpnu ho z funkce strategického poradce odvolal. Bannon se pak na krátkou dobu vrátil do redakce Breitbart News.

V polovině ledna Bannon sice slyšení v Kongresu podstoupil, před poslanci výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb ale odmítl vypovídat, údajně na doporučení Bílého domu. Poslanci se hlavně zajímali o jeho působení v prezidentově aparátu, o události kolem prezidentské inaugurace a o kontakty s Trumpem po odchodu z Bílého domu.

Termín nového Bannonova kongresového slyšení, které má být neveřejné, byl už třikrát odložen. Podle dnešních informací by měl na Kapitol přijít nejpozději v úterý příští týden. Shiff dnes prohlásil, že Bílý dům dovolil Bannonovi odpovědět jen na 14 předem schválených dotazů, a to pouze stručným "ano" nebo "ne".