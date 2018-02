Američtí špioni prý dali Rusovi 100 tisíc dolarů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

New York - Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) se ohradila proti reportážím The Intercept a The New York Times, podle nichž rozvědky vyjednávaly se záhadným Rusem, který jim slíbil dodat kyberzbraně ukradené dříve Národní agentuře pro bezpečnost (NSA).