Manželka Donalda Trumpa juniora skončila po kontaktu s neznámým práškem v nemocnici

Aktualizováno 21:41 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

New York - Vanessa Trumpová, snacha prezidenta Spojených států Donalda Trumpa a manželka jeho syna Donalda mladšího, byla dnes převezena do nemocnice poté, co přišla do kontaktu s neznámým bílým práškem. Oznámila to newyorská policie, která krátce poté sdělila, že látka nebyla nebezpečná.