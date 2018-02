Do brány u sídla NSA najelo auto, pak se začalo střílet. Několik lidí bylo zraněno

Místní hasičské a policejní jednotky na twitteru informovaly, že reagují na možný incident mimo sídlo agentury ve Fort Meadu. Zraněni byly tři osoby.

Podle médií je jedním ze zraněných policista, který byl odvezen do nemocnice. Další dva zranění jsou mimo ohrožení života. Policie oficiálně tato čísla nepotvrdila, uvedla jen, že na místě jsou zranění.

Breaking: Scene of shooting outside the NSA headquarters in Washington D.C. where at least three people were shot. Suspect is in custody. pic.twitter.com/Hy2OtXPLkg — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14. února 2018

Agentura Reuters uvádí, že nejprve najelo černé SUV do brány u vchodu do sídla NSA. Poté se spustila střelba. Střelec byl po incidentu zadržen. Média poukazují na to, že černé auto má na sobě řadu děr po kulkách.

"NSA a místní policejní úřady se zabývají událostí, která se dnes ráno stala v jedné u zabezpečených vstupních bran NSA. Situace je pod kontrolou a neexistují žádné další bezpečnostní problémy," uvedl ve svém prohlášení mluvčí NSA Chris Augustine.

The incident at Fort Meade has been contained. We have no further updates at this time. — FBI Baltimore (@FBIBaltimore) 14. února 2018

Mluvčí Bílého domu Lindsay Walters uvedl, že prezident Donald Trump byl o incidentu informován. "Naše myšlenky a modlitby jsou s každým, kdo byl zasažen," dodal Walters.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) na twitteru uvedl, že na místo vyslal své agenty. I on ale ujistil, že situace před sídlem NSA je již pod kontrolou.

Silnice nedaleko centrály NSA je v obou směrech uzavřená. Úřady na sociálních sítích místním řidičům radí, aby se oblasti raději vyhnuli.

"V průběhu incidentu došlo k výstřelům, tento aspekt vyšetřujeme," uvedla NSA. Dodala však, že žádná ze zranění podle všeho nezpůsobila střelba. Rozvědka zároveň nespecifikovala, zda střílela zadržená osoba či někdo ze zasahujících bezpečnostních pracovníků. Také nekonkretizovala identitu zraněných. Na otázku agentury Reuters ohledně původce střelby neodpověděl ani Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který událost také vyšetřuje.

O dnešních událostech ve Fort Meade už byl informován prezident Donald Trump. "Myslíme na všechny zasažené a modlíme se za ně," uvedla mluvčí Bílého domu Lindsay Waltersová. Incident zřejmě nesouvisí s terorismem, řekl Reuters nejmenovaný federální činitel obeznámený s vyšetřováním.