Masakr ve škole na Floridě. Střelec pálí do dětí, mrtví a 50 zraněných

Na místě zasahují policisté, dorazily i sanitky a hasiči, uvedly agentura Reuters a televize CNN.

Útočník je údajně podle televizní stanice NBC6 stále v areálu. Na svých záběrech z vrtulníku v přímém přenosu ukázala evakuaci desítek dětí a také jednoho člověka, jak je naložen do sanitky.

"I'm continuing to text with a student, a young girl who I know well, who is in the building right now who told me that she heard a loud noise and what sounded like gunfire, three shots,” A CBS Miami reporter says live during active school shooting https://t.co/FqN7ZVWeq2 pic.twitter.com/0KnjdU9DoT

Objevují se spekulace, že útočník si zakryl obličej plynovou maskou. Není také vyloučeno, že pachatelé jsou dva. Útočník, označený policií za bělocha v tmavočervené košili či tričku, stále ještě nebyl dopaden. Protože mohl opustit školní areál, policie důrazně varovala obyvatele, aby se vyhnuli oblasti. Studenti a učitelé nemají opouštět své třídy, kde se mnohdy úspěšně zabarikádovali.

Father of Marjory Stoneman Douglas student to CBS News: "My daughter, as of right now, is still trapped in a closet. She is afraid to speak. I told her 'don't call me, because I don't want no one to hear your voice,' so she is still trapped in a closet." https://t.co/1Y5NBGZMdE pic.twitter.com/suItPunxER