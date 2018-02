USA jsou ochotny mluvit s KLDR

Koupená nemovitost se může stát noční můrou. Na co si dát pozor?

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

Takové rozhovory by se nicméně nerovnaly vyjednávání, dodal v rozhovoru se zpravodajským serverem Axios.

Severní Koreu viceprezident v rozhovoru nazval "nejrepresivnějším režimem na planetě". Na postoji Spojených států se podle něj nic nezmění, dokud Pchjongjang neupustí od vývoje jaderného programu. Musí "prokazatelně a kompletně opustit" raketový program, "pouze poté můžeme zvážit jakoukoli změnu postoje ze strany USA nebo mezinárodního společenství", prohlásil Pence.

Viceprezident také zopakoval, že asijští partneři USA se s Washingtonem shodují na potřebě zvyšovat na KLDR tlak, deník The New York Times však deklarovanou ochotu jednat s KLDR chápe jako důkaz toho, "jak hluboce obnovený diplomatický kanál mezi severní a Jižní Koreou zamával s propočty Trumpovy administrativy". Bílý dům dlouhodobě odmítal možnost setkání se zástupci KLDR, aniž by ta předtím neučinila jasné kroky směřující k odevzdání jaderného arzenálu.