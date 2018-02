USA se topí v krvi: Nejhorší masakry střelnou zbraní za poslední 25 let

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

58 mrtvých (1. října 2017) - Při nejtragičtějším masakru střelnou zbraní v dějinách USA zahynulo v Las Vegas 58 lidí a přes 500 jich bylo zraněno. Střelcem byl Stephen Paddock (64), který žil v posledních letech v seniorské komunitě ve městě Mesquite v Nevadě. Po desáté hodině večerní zahájil střelbu ze svého pokoje v 32. patře hotelu Mandalay Bay Resort and Casino do davu 22.000 účastníků koncertu country zpěváka Jasona Aldeana konaného v rámci pravidelného festivalu Route 91 Harvest. Pachatel se sám zastřelil ještě před příchodem policie, která ho šla zneškodnit do hotelu, z něhož střílel.

49 mrtvých (12. června 2016) - Po střelbě v nočním gay klubu v Orlandu na Floridě zemřelo 50 lidí včetně útočníka a 53 lidí bylo zraněno. Pachatelem byl radikál Omar Mateen (29), který se narodil na Floridě, jeho rodiče pocházejí z Afghánistánu. Jeden z Mateenových známých, který ho znal jako častého návštěvníka gay klubu, se přiklonil k tomu, že se Omar nedokázal vyrovnat se svou sexuální orientací.

32 mrtvých (16. dubna 2007) - Při střelbě ve Virginském polytechnickém institutu vraždil student (23) z Jižní Koreje Čo Sung-hu. Střelec následně spáchal sebevraždu.

26 mrtvých (5. listopadu 2017) - Devin Kelley (26) zastřelil v baptistickém kostele ve městě Sutherland Springs v americkém státě Texas 26 lidí, další dvě desítky byly zraněny. Pachatel se na útěku zastřelil

26 mrtvých (14. prosince 2012) - Na základní škole v Newtownu postřílel 20letý Adam Lanza 20 dětí ve věku šest až sedm let a šest dospělých. Nakonec zabil i sám sebe.

22 mrtvých (16. října 1991) - V kavárně Luby ́s v texaském Killeenu postřílel 35letý nezaměstnaný námořník George Hennard 22 lidí a 20 zranil. Poté spáchal sebevraždu.

17 mrtvých (14. února 2018) - Při střelbě na střední škole v Parklandu na jižní Floridě přišlo o život 17 osob. Podezřelým útočníkem je devatenáctiletý někdejší student školy Nikolas Cruz, který byl ze školy vyloučen z kázeňských důvodů.

16 mrtvých (1. srpna 1966) - 25letý student Charles Whitman postřílel na univerzitě v texaském Austinu 16 lidí a 31 zranil, než ho zneškodnil policejní střelec. Předešlé noci zabil Whitman svou manželku a matku. Jednalo se o první větší případ střelby na školách.

14 mrtvých (2. prosince 2015) - Střelba v budově úřadu sociálních služeb v kalifornském San Bernardinu, za níž byl odpovědný radikál Syed Farook se svou ženou. Oba při přestřelce zahynuli.

13 mrtvých (20. dubna 1999) - Na střední škole Columbine na denverském předměstí Littleton ve státě Colorado dva maskovaní mladíci, kteří sami byli studenty téže školy, zastřelili 12 studentů a profesora, 21 dalších zranili. Útočníci poté spáchali sebevraždu.