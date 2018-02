Americký expert exkluzivně pro EZ: Na Floridě seženete zbraně bez problémů, bezpečnostní opatření ve školách nic neřeší

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

„Podobné masové střelby bohužel nejsou v USA nic nového.“ podotýká Anisin. „Z třiceti nejhorších masových střeleb v dějinách USA se jich devatenáct odehrálo během poslední dekády. Čtyři nejhorší se dokonce udály za poslední dva roky.“ říká expert. Podle něj mají nejvíce masových střeleb v USA na svědomí muži do pětatřiceti let věku. Tomu by odpovídal i poslední floridský případ.

„Pachatel, devatenáctiletý Nikolas Cruz, zřejmě použil automatickou pušku AR – 15.“ říká Anisin. AR-15 je civilní verzí známých amerických armádních pušek M-16. Známe již také základní psychologický profil pachatele. „Podle spolužáků byl Cruz samotář, který na sociální sítě přidával spíše fotky se zbraněmi, než s přáteli.“ tvrdí expert.

Zdá se, že Cruz je typickým pachatelem takových činů. „Vykazuje typickou charakteristiku – měl potíže ve škole, použil automatickou pušku, byl samotář, měl sklony k militarismu.“ říká Anisin. „Vyšetřování je ale teprve na začátku a střelec mohl mít i další motivy. Například poněkud zvrácenou touhu po slávě.“ dodává. „Nevíme také, zda nebyl duševně nemocný.“

Alexeje Anisina jsme se zeptali i na to, jak těžké je si na Floridě opatřit zbraň a přinést ji do školy. „Na floridských školách nejsou žádné detektory, takže je velice lehké si do školy přinést zbraň. Florida má také velice mírnou zbraňovou legislativu, sehnat zbraň je snadné. Cruz měl řadu zbraní a lze předpokládat, že neměl nejmenší problém si je jednoduše koupit.“ říká Anisin. „Zvýšená bezpečnostní opatření ve školách ale problém nevyřeší, masové střelby totiž nejsou jen otázkou škol.“ dodává.