Záhada: Lyžař ztracený v New Yorku se našel v Kalifornii, i po pěti dnech měl na hlavě helmu

Aktualizováno 20:30 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

New York - Minulý týden zmizel v horách státu New York kanadský lyžař a pět dní poté se objevil ve 4000 kilometrů vzdáleném kalifornském městě. Policii řekl, že neví, co se s ním od jeho zmizení stalo.