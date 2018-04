Dvě mouchy jednou ranou? V Brazílii vznikl netradiční způsob obživy

Brazilka Maria das Gracas začala se sběrem PET lahví poté, co zahlédla v řece mrtvé tělo své sousedky, kterou pravděpodobně strhl proud vody při nedávných záplavách.

Sebrané lahve skladuje před vchodem svého domu u břehu řeky Tejipió v severovýchodní Brazílii. V momentě, kdy se jí podaří jich nasbírat 50, odnáší je na místní skládku, kde za ně dostane zaplaceno.

Gracas to však nedělá pouze z ekonomických důvodů, nýbrž kvůli svým spoluobčanům, které dlouhodobě sužují dopady znečištěného životního prostředí. Děti si například nemohou jít zaplavat, aniž by kolem nich neplavaly všudypřítomné lahve od Coca Coly, Fanty atd. V lokalitě navíc řádí různé infekční nemoci.

Podle světových statistik žijí cca 2 miliardy obyvatel v lokalitách bez zajištěného svozu a zpracování odpadu. Mezinárodní pozornost se momentálně zaměřuje hlavně na znečistění moří a oceánů, ale neřeší se problémy chudších vrstev obyvatel žijících v oblastech s plastovým odpadem. Ten je nejčastější příčinou povodní, nemocí a předčasných úmrtí v důsledku toxických výparů.

Jenom v Recife je plastový odpad nejčastější příčinou stoupání hladin řeky a změn klimatu. Lidé žijící v blízkosti řeky Tejipió už odmítali čekat, až se tím vláda začne zabývat.

"Nemohla jsem vůbec nic dělat. Voda nás uvěznila v domě, a když jsem se podívala ven, tak jsem jí uviděla. Svojí sousedku s obličejem dolů, kterou unášel proud vody. Od té doby jsem začala se sběrem lahví, abych alespoň nějakým způsobem přispěla snížení množství odpadu v řece," řekla Gracas britskému deníku The Guardian.

Za podpory místních baptistů byl pak následně spuštěn projekt mobilizace místních komunit do čištění řek a do kampaně za lepší životní prostředí. Jeho účelem je smlouva s firmami, kterým by byl odpad prodán, a které by jej zpracovávaly. Chudší vrstvy obyvatel si tímto způsobem vydělají a zároveň se zlepší životní prostředí.

Kampaň je kromě církví podporovaná také Terfundem, mezinárodní NGO lobující za globální rozvoj financování projektů v oblasti zacházení s odpadem. Téma plastového odpadu se stalo také předmětem summitu zemí Commonwealthu.