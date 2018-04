V Torontu najela dodávka do chodců. Devět mrtvých

Incident se stal krátce před 13:30 místního času (před 19:30 SELČ) na rušné obchodní ulici v severní torontské části North York. Bílá dodávka tam podle svědků srazila chodce na přechodu, vyjela na chodník a na úseku dlouhém několik stovek metrů porážela lidi.

Policisté zanedlouho dodávku zastavili a muže zadrželi. Podle videa ze zatýkání zveřejněného kanadskými médii je patrné, že muž nejprve na policistu mířil pistolí, kterou pak zahodil a vzdal se. Policisté zatím neuvedli, zda šlo o nehodu, nebo o úmyslný čin.

White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4