Trump oznámil: Rád bych odešel ze Sýrie. Je třeba zde ale zanechat jasný odkaz

Termín možného stažení amerických vojáků Trump nesdělil, uvedl ale, že by to mohlo být poměrně brzy. Před několika týdny Trump hovořil o tom, že do řešení syrské krize by se měly zapojit i další země. Dnes zopakoval, že chce, aby do dění na Blízkém východě vstoupily, a to i vojensky, další státy regionu.

Macron k francouzské účasti v Sýrii řekl, že je nyní nemožné stanovit nějaký časový rámec, kdy se Francie stáhne. Uvedl, že Paříž bude v nadcházejících týdnech a měsících vyhodnocovat, co je v syrské otázce ještě nutné učinit.

Za hlavní cíl intervence v Sýrii označil francouzský prezident dokončení likvidace teroristického hnutí Islámský stát (IS) a dalších radikálních skupin. Diplomatickým cílem je pak zajištění mírového života v zemi.

Macron řekl, že se s Trumpem shodl na tom, že krize v Sýrii by měla být součástí širšího jednání s Íránem.

Teherán vojensky podporuje syrského autoritářského prezidenta Bašára Asada. Trump k tomu dodal, že on ani Macron nechtějí nechat Íránu v regionu volné ruce.

Trump se také krátce zmínil o tažení proti teroristickému hnutí Islámský stát (IS), které ovládalo rozsáhlé oblasti v Sýrii a Iráku. Podle amerického prezidenta se v obou zemích IS podařilo vymýtit.