V Torontu uctili památku obětí útoku. Mezi mrtvými jsou studentka či důchodkyně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Toronto - V kanadském Torontu uctili lidé památku obětí pondělního nájezdu dodávkou do chodců, při němž nejméně deset lidí zemřelo a dalších 15 bylo zraněno. Informovala o tom dnes agentura AP. Podle předběžných informací byli mezi mrtvými identifikováni dva Jihokorejci, jordánský občan a tři Kanaďanky. České ministerstvo zahraničí nepředpokládá, že by mezi oběťmi krveprolití byli Češi. Nemůže to ovšem ani potvrdit, ani vyvrátit.