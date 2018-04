Drtivé přiznání: V případě války Rusko a Čína smetou americkou flotu z moří a oceánů

Jedná se o naprosto bezprecedentní přiznání, upozorňuje nationalinterest.com. Americké námořnictvo a námořní pěchota přiznaly, že nejsou schopny ochránit v případě války s Ruskem a Čínou oceánské obchodní tepny.

Je to poprvé od roku 1991 a rozpadu SSSR, kdy se tak stalo. „Strategické prostředí se rychle mění a před námořnictvem a námořní pěchotou stojí výzva, před kterou staly naposledy před vícenež dvaceti lety,“ prohlásil ministr válečného námořnictva Richard Spencer.

Hlavním nebezpečím jsou pro plavidla USA přesně řízené střely dlouhého doletu, které Rusko a Čína zavedly do výzbroje. Ty byly dodány i státům jako je KLDR, Sýrie nebo Írán. Námořní pěchota však již připravuje odpověď. „Stoupající hrozby, které představují revizionistické mocnosti a darebácké státy, vyžadují změnu v naší strategii. Musíme se stát smrtelnějšími, odolnějšími a v důsledku toho také více odstrašovat nepřítele před útokem,“ prohlásil velitel námořní pěchoty USA generál Robert B. Neller.

Amerika chce modernizovat své zbraně, vyvinout obranu proti ruským a čínským střelám a vyvinout nové senzory, které ji budou varovat před případným útokem. Posílit by mělo také letectvo, které by mělo střely likvidovat ještě před použitím a mělo by mít i nové základny ve světě.

Podle Spencera konec americké dominance znamená především, to že americké síly již se nebudou moci bezpečně přesouvat po oceánech a mořích. Jedná se tak nejen o ohrožení americké dominance na světových mořích, ale i na zemi. Například pří čínské invazi na Tchaj-wan by nemohly americké sily poskytnout včasnou pomoc. Problém je to i pro Evropu. Mnohá evropská námořnictva jsou v děsivém stavu a na pomoc US NAVY se spoléhá.