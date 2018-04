Největší chyba Obamovy kariéry? Ignoroval půl století staré varování, tvrdí analytik

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Jasně tím naznačoval, že Romney žije v minulosti. „A z 80. let právě volali, že chtějí svoje témata zpět.“ dodal posměšně tehdejší šéf Bílého domu. Obama volby v roce 2012 vyhrál. A po celé své druhé volební období se řídil podle oné debatní anekdoty. Ruské nebezpečí tak bylo zásadně podceněno.

Pak ale Rusové anektovali Krym a jejich vojska bojovala na východní Ukrajině. A 80. léta byla rázem zpět, ať se to Obamovi líbilo nebo ne. Bezpečnostní expert James Gagliano, jež má zkušenosti například z americké armády nebo FBI, si tak ve svém textu pro magazín Newsmax pokládá otázku, co vlastně Obamova vláda udělala proto, aby Rusové nemohli anektovat území cizích zemí a ovlivňovat demokratické volby v cizích státech?

Ze známých informací plyne, že Obama nebezpečí ruského vměšování se do voleb zásadně podcenil. Byl si jistý že Hillary Clintonová ve volbách bezpochyby zvítězí. A jeho přesvědčení bylo tak silné, že bezpečnostní rizika přehlížel. A když se objevili informace, že Rusové dělají vše pro to, aby uspěl Trump? „Tak to vsadili na špatného koně“ nechal se slyšet Obama.

Tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera nade vší pochybnosti odhalil a doložil, že se Rusové všemožně snažili americké volby ovlivnit. Američané mají již od února seznam třinácti ruských občanů a tří ruských firem, u nichž si jsou úřady jisty, že se do ovlivňování zapojili. Na základě toho byli také jak firmy tak jednotlivci obžalováni.

Samozřejmě to, že se Rusové volby ovlivnit snažili, ještě neznamená, že se jim to podařilo. Donald Trump nezvítězil primárně díky ruským zákulisním machinacím, za jeho vítězstvím stojí řada jiných příčin. Přesto ale měli být Američané na tuto hrozbu mnohem lépe připraveni. Vždyť o ní věděli minimálně od roku 1958, kdy před něčím podobným varoval tehdejší legendární ředitel FBI J. Edgar Hoover.

Ten v daném roce napsal knihu, v níž velmi přesně pojednává o hybridních metodách, jimiž se (tehdy ještě v rámci SSSR) Rusové snaží ovlivnit americké volby. Zároveň varoval, aby se Američané nestali jen „nevinnými obětmi“ oněch praktik. Samozřejmě že z Hooverovy knihy je cítit silná podezíravost vůči SSSR a je též nutno zohlednit, že text vznikal v období doznívajícího mccarthismu. To ale nemění nic na faktu, že Hooverovy závěry jsou nadčasové a zkušenosti z roku 2016 ukazují, že se slavný šéf FBI nemýlil.