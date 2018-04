Porušila firma Huawei protiíránské sankce? Američané ji prověřují

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Tento krok ohrožuje nejen podnikání čínské firmy v USA, už tak dost omezené, ale mohlo by mít dopad i na podstatně větší aktivity v dalších regionech, zejména v Evropě. Pokud vyšetřovatelé zjistí, že Huawei záměrně porušoval americké exportní zákony, pro jeho představitele to může mít i trestní důsledky.

Minulý týden americké ministerstvo obchodu zakázalo americkým podnikům prodávat po dobu sedmi let součásti přednímu čínskému výrobci telekomunikačních zařízení ZTE. Zákaz podle ministerstva souvisí s kauzou nelegálních dodávek amerického zboží a technologií do Íránu. ZTE loni před soudem v Texasu přiznala, že dodávkami amerického zboží a technologií do Íránu porušovala americké sankce.

V roce 2016 ministerstvo zveřejnilo dokumenty dokládající pochybení ZTE a spolu s tím odhalilo, jak druhá čínská společnost, označená pouze jako F7, úspěšně obcházela americké kontroly vývozu. Podle médií se má zato, že F7 je Huawei.

Huawei je největším výrobcem telekomunikačních zařízení na světě a třetím největším výrobcem smartphonů za společnostmi Apple a Samsung. Vloni firma zvýšila čistý zisk o 28 procent na 47 miliard jüanů (přes 155 miliard Kč).