Trump vyhrožuje Muellerovi? Jeho práce je hanebná, můžu zasáhnout, vzkázal

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes řekl, že nebude zasahovat do vyšetřování údajného ruského vměšování do prezidentských voleb, které v roce 2016 vyhrál. Zároveň ale dodal, že může změnit názor. Zdůvodnil to tím, že práce týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera je prý hanebná.