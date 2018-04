Kdo je největší nepřítel USA? Budete překvapeni

Kriminalita migrantů? Mladí Afričané nemají co ztratit a dělají problémy, varuje šéf policie

Vypadá to sice nereálně, předpovídá pro national interest bývalý dánský ministr financí Joergen Oerstroem Moeller, ale Amerika brzy nebude schopna platit svoje dluhy a dostane se do platební neschopnosti. Před nedávnem vydaná zpráva kongresu o tom nechává jen málo pochybností.

Dnes Spojené státy vydají na zprávu 9,4% rozpočtu, tedy zhruba každý desátý dolar, který se vybere z daní. To je 1,6% HDP. Za čtyři roky, v roce 2022, to však bude 16% rozpočtu a 2,7% HDP. A je velmi realistické, že to může být i 20% z rozpočtu. Tedy, každý pátý z daní vybraný dolar půjde nikoliv na splácení dluhu, ale na úroky.

Výpočty byly provedeny pro všechny scénáře vývoje americké ekonomiky a výsledky jsou stejné: USA brzy nebudou schopny splácet svoje závazky a nebudou schopny si udržet mocenské pozice ve světě. Mandatorní výdaje (tedy výdaje dané ze zákona jako jsou důchody nebo sociální dávky) tvoří 61% federálního rozpočtu.

Do roku 2026 to bude již 64%. Nemandatorní, volné výdaje tvoří 38% rozpočtu. Na obranu Spojené státy ročně vydají 622 miliard dolarů, tedy 38% z volných výdajů. Úroková zátěž tvoří dnes 19,8% volných výdajů, tedy 316 miliard dolarů. Zbytek nějakých 700-800 miliard dolarů tvoří výdaje na zdravotní programy jako je Medicare nebo sociální výdaje.

Amerika je chycena do pasti, upozorňuje Moeller. Buď omezí výdaje na armádu a sociální systém, protože do mandatorních výdajů se politici sahat neodváží, nebo bude muset začít jednat s věřiteli. Největší jsou Čína a Japonsko, kdy každá země drží dluhopisy v hodnotě 1,2 bilionu dolarů.

V současné situaci, kdy proti ní vede prezident Donald Trump obchodní válku, by jich mohla využít a požadovat jejich splacení. Toho se však podle Moellera neodváží. Vedle zhroucení USA by to znamenalo i zhroucení dolaru a měn na něj navázaných a tedy i zhroucení světového obchodu.

Čína bude za částečné umazávání nebo alespoň pozdržení splátek bude požadovat politické ústupky. V první řadě konec obchodní války. Poté možná vyřešení otázek kolem Tchaj-wanu. V každém případě Amerika je již nyní poražená. A její deficit stále roste. Každý rok minimálně o 3%, uzavírá svoji chmurnou prognózu Moeller.