Trump zřejmě přijede na otevření velvyslanectví USA v Jeruzalému

Všichni to slibovali ve volební kampani a nikdy neměli odvahu to splnit. Já to udělal. A je možné, že se tam vydám," řekl ve Washingtonu po jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Osobní účast na ceremonii nevyloučil Trump již při březnovém jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Otevření úřadu se uskuteční v květnu, kdy bude Izrael slavit 70. výročí svého vzniku.

Trump v prosinci uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a slíbil, že USA přesunou velvyslanectví, které je dosud v Tel Avivu jako v případě většiny států, do Jeruzaléma co nejdříve.

Velvyslanectví bude v budově současného amerického konzulátu v Jeruzalémě. Jde o provizorní řešení, USA teprve prostor pro definitivní sídlo hledají.

Trump svým rozhodnutím o ambasádě vyvolal protesty Palestinců.

Ve Valném shromáždění OSN proti Trumpovu rozhodnutí hlasovalo v prosinci přes 120 států.