Trump jednal s Merkelovou. Íránu zakázal jaderné zbraně, hovořili i o obchodu a NATO

"Chceme, aby byl obchod v souladu s mnohostranným obchodním systémem Světové obchodní organizace (WTO), ale zároveň si uvědomujeme, že WTO po mnoho, mnoho let nedokázala dospět k mezinárodním dohodám," uvedla kancléřka na společné tiskové konferenci. "Takže bych mohla docela dobře uvažovat o takovém (dvoustranném) jednání se Spojenými státy," dodala.

K hrozbě Spojených států na zavedení cen na ocel a hliník z EU, které by mohly začít platit od 1. května, nechtěla Merkelová poskytnout bližší informace. "Prezident rozhodne," řekla.

Spojené státy nepřipustí, aby Írán vyvinul jadernou bombu. Na tiskové konferenci s německou kancléřkou Angelou Merkelovou to dnes ve Washingtonu prohlásil americký prezident. Donald Trump mezinárodní jadernou dohodu s Íránem dlouhodobě kritizuje, Merkelová v této souvislosti připustila, že ujednání s Teheránem není dostatečné.

Dohoda s Íránem podle německé kancléřky není dokonalá, Merkelová ale zdůraznila, že je pro Evropu důležitá, neboť tato země je součástí regionu, který s Evropou sousedí.

Jeden z novinářů položil Trumpovi dotaz, zda je připraven použít vojenskou sílu, aby Teheránu zabránil získat jadernou bombu. "Nebudu mluvit o tom, zda bych použil armádu, nebo ne, není to vhodné," odpověděl Trump. "Mohu vám ale říci toto, jaderné zbraně vyrábět nebudou. To je vše, co vám řeknu," dodal.

Země Severoatlantické aliance se musí podílet na společné obraně spravedlivým dílem. Po dnešním jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou to prohlásil americký prezident Donald Trump.

Trump na tiskové konferenci řekl, že s Merkelovou mluvil o bezpečnosti Evropy a o odpovědnosti Evropanů za svou obranu. Dodal, že státy NATO musí odvádět na armádu dvě procenta HDP, jak se aliance dohodla.

Tento závazek neplní většina zemí včetně Německa nebo Česka. Merkelová prohlásila, že Německo se k tomuto cíli postupně přibližuje a že příští rok chce země investovat do obrany 1,3 procenta HDP, což je více než v uplynulých letech.