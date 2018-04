Merkelová ocenila spolupráci proti Rusku. Evropa USA brzdí, otočil Trump

Trump zdůraznil, že země Severoatlantické aliance se musí podílet na společné obraně spravedlivým dílem. Stěžoval si, že v současnosti NATO je větší pomocí pro Evropany než pro USA. Závazek dvou procent HDP neplní většina zemí včetně Německa nebo Česka. Merkelová prohlásila, že Německo se k tomuto cíli postupně přibližuje a že příští rok chce země investovat do obrany 1,3 procenta HDP, což je více než v uplynulých letech.

Americký prezident rovněž kritizoval obchodní nerovnováhu mezi oběma břehy Atlantiku. Merkelová naznačila ochotu zvážit možnost jednání o bilaterální obchodní dohodě se Spojenými státy. Trump trvá na tom, že nové obchodní dohody musí být pro všechny strany spravedlivé a vyvážené. K hrozbě Spojených států na zavedení cen na ocel a hliník z EU, které by mohly začít platit od 1. května, nechtěla Merkelová poskytnout bližší informace. "Prezident rozhodne," řekla.

Trump, který odsuzuje mezinárodní jadernou dohodu s Íránem dlouhodobě, se dnes dočkal od Merkelové určité podpory. Německá kancléřka v této souvislosti připustila, že ujednání s Teheránem není dostatečné a že není s to Íránu zabránit v jeho ambicích. "Nebudu mluvit o tom, zda bych použil armádu, nebo ne, není to vhodné," řekl Trump k tomu, jak by byl ochoten Íránu zabránit získat atomovou bombu. "Mohu vám ale říci toto, jaderné zbraně vyrábět nebudou. To je vše, co vám řeknu," dodal.

Trump, jehož schůzka se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem je plánována na konec května, případně na začátek června, také komentoval dnešní mezikorejský summit. Na rozděleném Korejském poloostrově dosud podle něj rozhovory takto daleko nedošly. Zásluhu na vstřícnější atmosféře v regionu má čínský prezident Si Ťin-pching, konstatoval prezident USA a poděkoval mu za to.

Trump uvedl, že historické setkání představitelů obou korejských států je povzbuzujícím krokem, ale nepřesvědčilo ho to k uvolnění tlaku vůči Pchjongjangu. Zdůraznil, že nehodlá opakovat chyby předchozích amerických administrativ a že jakýkoli ústupek KLDR musí být vyvážen dohodou o likvidaci jaderného arzenálu. Merkelová řekla, že neví, zda se podaří vytvořit z Korejského poloostrova region bez jaderných zbraní, vyjádřila ale důvěru ve zdar jednání.

Trump připustil návštěvu Jeruzaléma kvůli otevření ambasády USA, stále ale ponechal tuto možnost otevřenou. "Velvyslanectví v Jeruzalému slibovali četní prezidenti. Všichni to slibovali ve volební kampani a nikdy neměli odvahu to splnit. Já to udělal. A je možné, že se tam vydám," řekl.

Merkelová také řekla, že spolupráce se Spojenými státy vůči Rusku je ve znamení širokého všeobecného souhlasu. Dodala, že o vyhrocené vztahy s Moskvou nestojí, je ale nutné věci nazývat pravými jmény. Kancléřka dodala, že s Trumpem probírala politiku Ruska a ruskou roli v Sýrii, na Ukrajině a také možné následky amerických sankcí proti Rusku na Německo a jeho firmy. Merkelová Trumpovi řekla, že německé firmy se kvůli svým obchodním aktivitám v Rusku obávají, že na ně odvetná opatření rovněž dolehnou.