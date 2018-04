Trump: Do čtyř týdnů se sejdu s vůdcem KLDR kvůli denuklearizaci

Washington - Dojednávané setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem by se mohlo uskutečnit během příštích tří až čtyř týdnů. Trump to řekl v sobotu s tím, že půjde o důležitou schůzku věnovanou denuklearizaci Korejského poloostrova. Nový šéf americké diplomacie Mike Pompeo v rozhovoru v televizi ABC prohlásil, že Kim je "připraven" předložit "plán, který by pomohl dosáhnout" denuklearizaci.