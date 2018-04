Ve Washingtonu se bavili na účet vlády, Trump byl na vlastní akci

Kriminalita migrantů? Mladí Afričané nemají co ztratit a dělají problémy, varuje šéf policie

Tradiční komediální část večeře novinářské asociace obstarala letos Michelle Wolfová známá z působení v pořadu The Daily Show na televizi Comedy Central. "Není z Washingtonu, ale jestli nás rok 2016 něco naučil, pak tedy to, že bychom měli poslouchat víc lidí, kteří nejsou zdejší. A jestli nás něco naučil rok 2017, bylo to: 'Hej, tedy ženy'," uvedla její vystoupení moderátorka večera.

Wolfová si podle agentury AP svým peprným humorem vysloužila kromě potlesku publika i občasné nevěřícné povzdechy. "Jo, měli jste si udělat lepší průzkum, než jste mě sem pozvali," reagovala komička na zasténání diváků po jedné z obhroublých pasáží.

zdroj: YouTube

Prezident Trump stejně jako loni místo večeře s novináři zavítal do oblasti s převahou republikánských voličů. V michiganském Washingtonu na mítinku ve stylu předvolební kampaně přítomné ujistil, že je radši s nimi, než v tom druhém městě se stejným jménem "Je to lepší než ta přetvářka na večeři korespondentů Bílého domu? Je to větší zábava?" tázal se Trump, načež sklidil jásot publika.

Na rozdíl od minulého roku ale večeři washingtonských novinářů nezavrhla celá Trumpova administrativa. Mezi přítomnými byli mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová, ministr obchodu Wilbur Ross, poradkyně Kellyanne Conwayová a také několik bývalých členů Trumpova týmu.

"Tak jsme tu, večeře korespondentů Bílého domu, jak by řekla pornohvězda před sexem s Trumpem: Už ať je to za námi," uvedla svůj monolog Wolfová. "Jen chci všem připomenout, jsem tady, abych říkala vtipy. Nemám žádnou agendu, nesnažím se ničeho dosáhnout, takže všichni, co sem přišli z Kongresu, by se měli cítit jako doma," pokračovala komička.

Posměchu neunikla ani Sandersová, která seděla jen několik metrů od Wolfové, dále třeba viceprezident Pence. "Spousta lidí chce impeachment Trumpa, já ne. Protože když myslíte na to, jak hrozný je Trump, uvědomíte si: Mike Pence. Mike Pence je to, co se stane, když Anderson Cooper není gay," zaznělo v odkaze na otevřeně homosexuálního moderátora televize CNN.

"Měla jsem hodně vtipů o členech vlády, ale musela jsem je všechny vyhodit, protože všichni dostali padáka," povzdechla si Wolfová. "Členy kabinetu protáčíte rychleji, než Starbucks vyhazuje černochy," dodala v reakci na nedávný incident ve Philadelphii.