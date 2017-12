Africká rodina se marně snaží dostat z Thajska, na letišti vězí přes dva měsíce

Bangkok - Příběh zimbabwské rodiny by zcela jistě nikdo nechtěl zažít. Čtyři dospělí a čtyři děti ve věku od 2 do 11 let "se zasekli" podle thajské imigrační policie na letišti v Bangkoku už od konce října. Jejich příběh vyvolal velkou vlnu sympatie a solidarity. Informoval o tom zpravodajský server News.